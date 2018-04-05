Все медучреждения Хабаровского края подключат к высокоскоростному интернету до конца года

В рамках федерального проекта до конца 2018 года все больницы и поликлиники края оснастят высокоскоростным интернетом. Такую обязанность на себя взял ПАО «Ростелеком».

В прошлом году интернет появился в 36 медучреждениях региона. В целом доступом к всемирной паутине будут обеспечены 13 тысяч 980 объектов здравоохранения.

— Благодаря этому медики из отдаленных районов стали чаще проводить видеоконференции и консультироваться по различным вопросам, в том числе, связанных с экстренной госпитализацией. Отмечу, что в этом есть большая практическая польза. Мы делаем медицину более доступной, повышая качество оказания помощи нашим жителям, — сказал Александр Витько, министр здравоохранения края.

Также в прошлом году были новые оптоволокнные линии, благодаря которым к интернету подключили 18 населенных пунктов региона. Еще в 46 с населением свыше 500 человек доступ к всемирной паутине должен появиться до конца 2019 года.

— Со стороны правительства мы гарантируем всестороннюю помощь, оперативное решение сложных вопросов. Развитие Дальнего Востока — один из главных приоритетов экономической политики государства. В связи с этим большое внимание уделяется обеспечению комфортных условий жизни, решению социальных вопросов, — сказал Сергей Щетнёв, вице-губернатор края.