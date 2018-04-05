Все медучреждения Хабаровского края подключат к высокоскоростному интернету до конца года
Там, где проложить
Там, где проложить
В рамках федерального проекта до конца 2018 года все больницы и поликлиники края оснастят высокоскоростным интернетом. Такую обязанность на себя взял ПАО «Ростелеком».
В прошлом году интернет появился в 36 медучреждениях региона. В целом доступом к всемирной паутине будут обеспечены 13 тысяч 980 объектов здравоохранения.
— Благодаря этому медики из отдаленных районов стали чаще проводить видеоконференции и консультироваться по различным вопросам, в том числе, связанных с экстренной госпитализацией. Отмечу, что в этом есть большая практическая польза. Мы делаем медицину более доступной, повышая качество оказания помощи нашим жителям, — сказал Александр Витько, министр здравоохранения края.
— Со стороны правительства мы гарантируем всестороннюю помощь, оперативное решение сложных вопросов. Развитие Дальнего Востока — один из главных приоритетов экономической политики государства. В связи с этим большое внимание уделяется обеспечению комфортных условий жизни, решению социальных вопросов, — сказал Сергей Щетнёв,
Отметим, что в прошлом году федеральным Правительством на реализацию программы выделено 5,46 миллиарда рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.