Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
Назван лучший автомобиль в мире
Айза Анохина готовится стать матерью в третий раз
5 новых фактов о лишнем весе
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Самые живописные мосты мира
12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Все медучреждения Хабаровского края подключат к высокоскоростному интернету до конца года

Там, где проложить оптико-волоконный кабель невозможно, интернет заработает при помощи спутниковой связи.

В рамках федерального проекта до конца 2018 года все больницы и поликлиники края оснастят высокоскоростным интернетом. Такую обязанность на себя взял ПАО «Ростелеком».

В прошлом году интернет появился в 36 медучреждениях региона. В целом доступом к всемирной паутине будут обеспечены 13 тысяч 980 объектов здравоохранения.

— Благодаря этому медики из отдаленных районов стали чаще проводить видеоконференции и консультироваться по различным вопросам, в том числе, связанных с экстренной госпитализацией. Отмечу, что в этом есть большая практическая польза. Мы делаем медицину более доступной, повышая качество оказания помощи нашим жителям, — сказал Александр Витько, министр здравоохранения края.

Также в прошлом году были новые оптоволокнные линии, благодаря которым к интернету подключили 18 населенных пунктов региона. Еще в 46 с населением свыше 500 человек доступ к всемирной паутине должен появиться до конца 2019 года.

— Со стороны правительства мы гарантируем всестороннюю помощь, оперативное решение сложных вопросов. Развитие Дальнего Востока — один из главных приоритетов экономической политики государства. В связи с этим большое внимание уделяется обеспечению комфортных условий жизни, решению социальных вопросов, — сказал Сергей Щетнёв, вице-губернатор края.

Отметим, что в прошлом году федеральным Правительством на реализацию программы выделено 5,46 миллиарда рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ЧП в иркутской школе: подросток ранил ножом одноклассника
Памела Андерсон: «Съемки в «Плейбое» спасли мне жизнь»
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Дональд Трамп отправляет Нацгвардию на границу с Мексикой
СМИ узнали о допросе бизнесменов из России по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь