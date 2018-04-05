Скульптура Чехова во Владивостоке обретает черты
Планируется, что уже в этом году здесь появится памятник великому писателю.
Планируется, что уже в этом году здесь появится памятник великому писателю.
Работа над памятником Чехова, который будет установлен во Владивостоке, идет одновременно и в столице Приморья, и в Красноярске. Автор скульптуры Петр Чегодаев уже завершил работу над восковой моделью, теперь на одном из красноярских предприятий начался очередной ответственный этап отливка фигуры в бронзе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как рассказал советник главы Владивостока, архитектор Анатолий Мельник,
Средства на реализацию проекта выделил владивостокский предприниматель Александр Кирилюк.
Напомним, идея создания во Владивостоке памятника Чехову обсуждается уже много лет. В разные годы такое предложение высказывали деятели культуры, архитекторы, представители общественности и просто жители города.
В 2012 году рядом с гостиницей «Владивосток», на улице Набережной, 10, после масштабной реконструкции был открыт Чеховский сквер. Планируется, что уже в этом году здесь появится памятник великому писателю.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.