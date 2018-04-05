Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Айза Анохина готовится стать матерью в третий раз
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Полина Гагарина примерила платье с соблазнительным декольте
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Пьеха о самочувствии после больницы: С трудом говорю
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Самые живописные мосты мира
11:53 (мск), источник: VLADNEWS

Скульптура Чехова во Владивостоке обретает черты

Планируется, что уже в этом году здесь появится памятник великому писателю.

Работа над памятником Чехова, который будет установлен во Владивостоке, идет одновременно и в столице Приморья, и в Красноярске. Автор скульптуры Петр Чегодаев уже завершил работу над восковой моделью, теперь на одном из красноярских предприятий начался очередной ответственный этап отливка фигуры в бронзе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказал советник главы Владивостока, архитектор Анатолий Мельник, архитектурно-художественный комплекс включает в себя как саму скульптуру, так и другие художественные элементы. Так, по задумке скульптора, фигура писателя отражает тот самый миг, когда он увидел кита, который «ходил по бухте и плескал хвостищем» именно так писал Чехов позднее, вспоминая свой визит во Владивосток в 1890 году.

На скамейке рядом его саквояж, а страницы некой рукописи, которую Антон Павлович держал в руках, он выронил от восхищения и удивления. К слову, скамейка с саквояжем как часть скульптурной композиции также уже в работе.

Средства на реализацию проекта выделил владивостокский предприниматель Александр Кирилюк.

Напомним, идея создания во Владивостоке памятника Чехову обсуждается уже много лет. В разные годы такое предложение высказывали деятели культуры, архитекторы, представители общественности и просто жители города.

Имя писателя, действительно, неразрывно связано с нашим городом Антон Павлович побывал во Владивостоке в 1890 году, после поездки на остров Сахалин. Писатель провел в нашем городе пять дней, за это время он посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, много гулял по городу и любовался морем.

В 2012 году рядом с гостиницей «Владивосток», на улице Набережной, 10, после масштабной реконструкции был открыт Чеховский сквер. Планируется, что уже в этом году здесь появится памятник великому писателю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Приморье продолжается продажа льготных авиабилетов ...
Спагетти, ветчину и сыр можно приобрести по сниженным ценам Владивосток...
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Дональд Трамп отправляет Нацгвардию на границу с Мексикой
СМИ узнали о допросе бизнесменов из России по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь