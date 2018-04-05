Скульптура Чехова во Владивостоке обретает черты

Работа над памятником Чехова, который будет установлен во Владивостоке, идет одновременно и в столице Приморья, и в Красноярске. Автор скульптуры Петр Чегодаев уже завершил работу над восковой моделью, теперь на одном из красноярских предприятий начался очередной ответственный этап отливка фигуры в бронзе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказал советник главы Владивостока, архитектор Анатолий Мельник, архитектурно-художественный комплекс включает в себя как саму скульптуру, так и другие художественные элементы. Так, по задумке скульптора, фигура писателя отражает тот самый миг, когда он увидел кита, который «ходил по бухте и плескал хвостищем» именно так писал Чехов позднее, вспоминая свой визит во Владивосток в 1890 году.

На скамейке рядом его саквояж, а страницы некой рукописи, которую Антон Павлович держал в руках, он выронил от восхищения и удивления. К слову, скамейка с саквояжем как часть скульптурной композиции также уже в работе.

Средства на реализацию проекта выделил владивостокский предприниматель Александр Кирилюк.

Напомним, идея создания во Владивостоке памятника Чехову обсуждается уже много лет. В разные годы такое предложение высказывали деятели культуры, архитекторы, представители общественности и просто жители города.

Имя писателя, действительно, неразрывно связано с нашим городом Антон Павлович побывал во Владивостоке в 1890 году, после поездки на остров Сахалин. Писатель провел в нашем городе пять дней, за это время он посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, много гулял по городу и любовался морем.