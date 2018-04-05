В Волго-Ахтубинской пойме стартовал туристический велосезон

На территории Волго-Ахтубинской поймы действует 2 велосипедных маршрута. Один — в Среднеахтубинском районе — пролегает вдоль береговой линии Ахтубы. Его протяженность составляет 10 км.

Второй — в Ленинском районе. Он проходит по живописным дубравам, ясеневым лесам, сенокосным лугам, а также вдоль озера Клешни. В зависимости от уровня физической подготовки туристов его длина может составлять от 8 до 15 км.