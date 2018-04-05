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12:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по ряду улиц Ростова-на-Дону ограничат во время ЧМ-2018

Движение по ряду улиц Ростова-на-Дону ограничат во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает городской департамент автодорог, в дни проведения матчей (17, 20, 23, 26 июня и 2 июля) в донской столице будет организована зона ограничения движения транспорта.

Ее границами станут улица Серафимовича на участке от переулка Газетного до Ворошиловского проспекта, Большая Садовая между проспектами Ворошиловским и Кировским, улица Суворова от проспекта Кировского до переулка Крепостного, проспект Ворошиловский от Большой Садовой до Ворошиловского моста, а также верховая часть этого путепровода, южный подъезд к Ростову-на-Дону от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста и улица Левобережная между улицами Шоссейной и Чемордачка.

Кроме того, в связи с возведением на Театральной площади временных сооружений для фестиваля болельщиков с 15 мая ограничат движение по участку проспекта Театрального между улицами Социалистической и Большой Садовой и улице Советской от Краснофлотского переулка до улицы Каяни.

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