Движение по ряду улиц Ростова-на-Дону ограничат во время ЧМ-2018

Ее границами станут улица Серафимовича на участке от переулка Газетного до Ворошиловского проспекта, Большая Садовая между проспектами Ворошиловским и Кировским, улица Суворова от проспекта Кировского до переулка Крепостного, проспект Ворошиловский от Большой Садовой до Ворошиловского моста, а также верховая часть этого путепровода, южный подъезд к Ростову-на-Дону от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста и улица Левобережная между улицами Шоссейной и Чемордачка.