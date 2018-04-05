Зумбу на площади станцевали в Хабаровске

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Его отметят через 2 дня. Тренер международного класса по программе «Zumba» Карина Чумакова показывала простые движения студентам и старшеклассникам на площади «Город воинской славы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Современный танец — это не только возможность расслабиться и набраться позитивной энергии, но и потренировать мышцы своего тела, — уверена Карина Чумакова.

— Такой урок физкультуры мне по вкусу, — заявил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» девятиклассник школы № 35 Дмитрий Попов.

Просторную площадь юные физкультурники оккупировали почти целиком. По информации организаторов собрались около 200 школьников и студентов. Тренера было видно даже на задних рядах. А забойная музыка подняла всем настроение. Несмотря на мерзкий ветер, на площади было жарко.