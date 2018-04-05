Зумбу на площади станцевали в Хабаровске
Акцию «Зарядка для всех!» на площади воинской славы провели в честь Всемирного дня здоровья.
Акцию «Зарядка для всех!» на площади воинской славы провели в честь Всемирного дня здоровья.
Его отметят через 2 дня. Тренер международного класса по программе «Zumba» Карина Чумакова показывала простые движения студентам и старшеклассникам на площади «Город воинской славы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Современный танец — это не только возможность расслабиться и набраться позитивной энергии, но и потренировать мышцы своего тела, — уверена Карина Чумакова.
— Такой урок физкультуры мне по вкусу, — заявил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» девятиклассник школы № 35 Дмитрий Попов.
Просторную площадь юные физкультурники оккупировали почти целиком. По информации организаторов собрались около 200 школьников и студентов. Тренера было видно даже на задних рядах. А забойная музыка подняла всем настроение. Несмотря на мерзкий ветер, на площади было жарко.
— Мы пришли всем классом. Большинству ребят такие мероприятия нравятся. Все, кто пришёл и занимался, пятёрку за урок получат обязательно, — то ли в шутку, то ли всерьёз пообещала учитель физкультуры школы № 35 Екатерина Песик.
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