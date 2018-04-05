В России разработают «правила космического движения»

Соответствующее решение принято на заседании экспертной комиссии Совета РАН по космосу, протокол которого есть в распоряжении РИА Новости.

Первыми в 2016 году на вопросы управления движением крупными орбитальными группировками в условиях возрастающей угрозы со стороны космического мусора обратили внимание в НАСА. С тех пор работы над созданием технологических платформ по управлению космическим движением ведутся рядом стран мира.

«В сложившейся ситуации, по аналогии с регулированием воздушного и дорожного движения, появляется необходимость разработки правил управления космическим движением. Введение технологии управления космическим движением требует совершенствования целого ряда технических и нормативно-правовых аспектов», — говорится в протоколе решения экспертной комиссии.

Комиссия считает, что разработка технологий управления космическим движением должна вестись на базе ЦНИИмаш, который имеет достаточный научно-технический задел в этой области. Для выполнения этой задачи предлагается привлечь заинтересованные организации РАН, Роскосмоса и МИД России. Специалисты внешнеполитического ведомства должны помочь согласовать вопросы работы российской технологической платформы с международными партнерами.

Инициатива разработки технологий управления крупными группировками спутников принадлежит самому ЦНИИмаш, который ведет работы по обоснованию технологий управления космическим движением. В протоколе заседания отмечается, что в Центре управления полетами (входит в состав ЦНИИмаш) уже функционируют отдельные элементы, которые впоследствии могут стать основой технологической платформы управления космическим движением.