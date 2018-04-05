В России разработают «правила космического движения»
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш займется созданием технологий управления крупными орбитальными группировками с учетом фактора космического мусора.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш займется созданием технологий управления крупными орбитальными группировками с учетом фактора космического мусора.
Соответствующее решение принято на заседании экспертной комиссии Совета РАН по космосу, протокол которого есть в распоряжении РИА Новости.
Первыми в 2016 году на вопросы управления движением крупными орбитальными группировками в условиях возрастающей угрозы со стороны космического мусора обратили внимание в НАСА. С тех пор работы над созданием технологических платформ по управлению космическим движением ведутся рядом стран мира.
«В сложившейся ситуации, по аналогии с регулированием воздушного и дорожного движения, появляется необходимость разработки правил управления космическим движением. Введение технологии управления космическим движением требует совершенствования целого ряда технических и
Комиссия считает, что разработка технологий управления космическим движением должна вестись на базе ЦНИИмаш, который имеет достаточный
Инициатива разработки технологий управления крупными группировками спутников принадлежит самому ЦНИИмаш, который ведет работы по обоснованию технологий управления космическим движением. В протоколе заседания отмечается, что в Центре управления полетами (входит в состав ЦНИИмаш) уже функционируют отдельные элементы, которые впоследствии могут стать основой технологической платформы управления космическим движением.
Речь идет о центре ситуационного анализа и координации планирования, автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, центрах управления спутниками
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