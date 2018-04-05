Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ пойдет на крайние меры в освобождении экипажа «Норд» - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Жена Алека Болдуина хочет стать матерью пятерых детей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
12:16 (мск), источник: АиФ Иркутск

С 3 мая стоимость проезда в Иркутске вырастет до 20−25 рублей

Цена поездки будет зависеть от времени суток.

Источник: РИА "Новости"

В начале мая 8 частных перевозчиков Иркутска поднимут цены на свои услуги. Дороже на 5−10 рублей станет обходиться поездка по маршрутам № 2, 3, 10, 12, 16к, 20, 28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88, 98. Платить по 20 рублей пассажиры будут с утра до 20.00, а с 20.00 до 23.00 — по 25 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стоимость проезда на муниципальном транспорте увеличивать не планируют. В салонах частных маршруток и автобусов должны появиться объявления о повышении цен. Ранее АиФ сообщали об объявлениях такого рода, появившихся в автобусах маршрутов № 81 «Ц. Рынорк — Китай Город» и № 83 «Радужный — Ц. Рынок».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мы со школы формируем в себе мужеподобное существо. Психолог - о любви и весенних обострениях
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Дональд Трамп отправляет Нацгвардию на границу с Мексикой
СМИ узнали о допросе бизнесменов из России по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь