С 3 мая стоимость проезда в Иркутске вырастет до 20−25 рублей
Цена поездки будет зависеть от времени суток.
Цена поездки будет зависеть от времени суток.
В начале мая 8 частных перевозчиков Иркутска поднимут цены на свои услуги. Дороже на 5−10 рублей станет обходиться поездка по маршрутам № 2, 3, 10, 12, 16к, 20, 28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88, 98. Платить по 20 рублей пассажиры будут с утра до 20.00, а с 20.00 до 23.00 — по 25 рублей. Об этом сообщает
Стоимость проезда на муниципальном транспорте увеличивать не планируют. В салонах частных маршруток и автобусов должны появиться объявления о повышении цен. Ранее АиФ сообщали об объявлениях такого рода, появившихся в автобусах маршрутов № 81 «Ц. Рынорк — Китай Город» и № 83 «Радужный — Ц. Рынок».
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