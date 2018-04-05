С 3 мая стоимость проезда в Иркутске вырастет до 20−25 рублей

В начале мая 8 частных перевозчиков Иркутска поднимут цены на свои услуги. Дороже на 5−10 рублей станет обходиться поездка по маршрутам № 2, 3, 10, 12, 16к, 20, 28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88, 98. Платить по 20 рублей пассажиры будут с утра до 20.00, а с 20.00 до 23.00 — по 25 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.