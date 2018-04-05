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12:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Наверстывать снос аварийного жилья призывают власти Братска

Начать незамедлительно достраивать девять многоэтажных домов в Братске, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, призывают власти Иркутской области. Как заявил 5 апреля 2018 года на заседании оперативного штаба председатель правительства Руслан Болотов, большая часть недостроенного в прошлом году жилья (5% от плана, 29,9 тыс. кв. м) приходится на Братск. Новосёлов подвело ООО «СтройСпецГрупп», сейчас в отношении подрядчика ведутся следственные действия.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы не можем ждать окончания всех процессуальных действий. Необходимо как можно раньше выходить на площадки и завершать строительство. Для этого администрации Братска надо провести инвентаризацию и определить объемы, которые необходимо достроить для выполнения программы. Кроме того, при содействии минстроя подготовить предложения по скорейшей передаче данных объектов в муниципальную собственность. Я надеюсь на поддержку прокуратуры в этом вопросе, потому что стройкомпания не выполнила свои обязательства, и как мы видим, уже не выполнит, а работу завершить необходимо. Люди должны переехать в новое жилье в этом году», — подчеркнул Руслан Болотов.

В ближайшее время планирует в составе комиссии из представителей министерства строительства, стройнадзора и прокуратуры посетить Братск для оценки ситуации на месте.

На заседании штаба обсудили ситуацию в посёлке Магистральном, где из 111 семей 55 не переехали ещё в новые дома; в Бодайбинском районе 33 семьи жду переселения, а в Усть-Куте — 102 семьи. При этом в последнем муниципалитете все дома построены, есть ряд замечаний стройнадзора, которые местные власти и застройщики обещают устранить в ближайшие месяцы.

«Мы обязаны в этот строительный сезон все вопросы, которые связаны с исполнением 600-го указа президента, закрыть. Мы реализовали колоссальный объем переселения — более 520 тыс. кв. м, поэтому сейчас вопрос стоит в применении ресурсов и реализации механизмов. С 2019 года в стране начинается новая программа по расселению аварийного жилого фонда», — подытожил председатель правительства.

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