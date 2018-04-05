Почтовые отделения в Приморье выходят на новый уровень

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Почтовое отделение нового формата открыли в Находке. Оно оборудовано в соответствии со всеми требованиями современности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Новое отделение оснащено в соответствии со всеми требованиями современности просторный зал ожидания и электронная очередь. Также есть специализированный стол для распаковки посылок, отдельная стойка с бланками и специальные условия обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации специалистов регионального отделения Почты России, до конца года в Приморье откроется всего пять таких отделений.

«В планах перевод всех крупных отделений в крае на новый формат обслуживания», сообщили они.

Операционный зал оснащён модульными системами, которые экономят время при оформлении отправки или вручении почты. Организована адресная система хранения по выдаче мелких пакетов и корреспонденции, а сами стеллажи с поступившей для получателей почтой находятся в непосредственной близости в бэкзоне, за спинами сотрудников отделения.