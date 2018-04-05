Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Нежное фото Собчак с сыном растрогало поклонников
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 60-х
Певица Слава надела на съемки откровенное красное платье
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Пьеха о самочувствии после больницы: С трудом говорю
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
Певица Слава надела на съемки откровенное красное платье
Екатерина Варнава снялась обнаженной
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Самые живописные мосты мира
11:55 (мск), источник: VLADNEWS

Почтовые отделения в Приморье выходят на новый уровень

В течение года планируют открыть ещё 5 новых отделений.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Почтовое отделение нового формата открыли в Находке. Оно оборудовано в соответствии со всеми требованиями современности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Новое отделение оснащено в соответствии со всеми требованиями современности просторный зал ожидания и электронная очередь. Также есть специализированный стол для распаковки посылок, отдельная стойка с бланками и специальные условия обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации специалистов регионального отделения Почты России, до конца года в Приморье откроется всего пять таких отделений.

«В планах перевод всех крупных отделений в крае на новый формат обслуживания», сообщили они.

Операционный зал оснащён модульными системами, которые экономят время при оформлении отправки или вручении почты. Организована адресная система хранения по выдаче мелких пакетов и корреспонденции, а сами стеллажи с поступившей для получателей почтой находятся в непосредственной близости в бэкзоне, за спинами сотрудников отделения.

В отделении будут работать 10 человек, среди них четыре оператора и четыре почтальона. Рабочее место руководителя отделения находится рядом с рабочими местами операторов, чтобы он мог в часы пиковых нагрузок работать с посетителями наравне с коллегами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Приморье продолжается продажа льготных авиабилетов ...
Спагетти, ветчину и сыр можно приобрести по сниженным ценам Владивосток...
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Дональд Трамп отправляет Нацгвардию на границу с Мексикой
СМИ узнали о допросе бизнесменов из России по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь