Почтовые отделения в Приморье выходят на новый уровень
В течение года планируют открыть ещё 5 новых отделений.
В течение года планируют открыть ещё 5 новых отделений.
Почтовое отделение нового формата открыли в Находке. Оно оборудовано в соответствии со всеми требованиями современности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Новое отделение оснащено в соответствии со всеми требованиями современности просторный зал ожидания и электронная очередь. Также есть специализированный стол для распаковки посылок, отдельная стойка с бланками и специальные условия обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
«В планах перевод всех крупных отделений в крае на новый формат обслуживания», сообщили они.
Операционный зал оснащён модульными системами, которые экономят время при оформлении отправки или вручении почты. Организована адресная система хранения по выдаче мелких пакетов и корреспонденции, а сами стеллажи с поступившей для получателей почтой находятся в непосредственной близости в бэкзоне, за спинами сотрудников отделения.
В отделении будут работать 10 человек, среди них четыре оператора и четыре почтальона. Рабочее место руководителя отделения находится рядом с рабочими местами операторов, чтобы он мог в часы пиковых нагрузок работать с посетителями наравне с коллегами.
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