На полуострове состоится всекрымский субботник 6 апреля

Источник: Аргументы и факты

Власти Крыма анонсировали проведение субботника во всех муниципальных образованиях республики, передает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов полуострова.

Субботник состоится 6 апреля с 16:00 до 18:00.

«Сбор мусора, побелка деревьев, перекопка клумб, складирование и сбор сухих веток пройдет во всех муниципальных образованиях Крыма», — отметили в сообщении.