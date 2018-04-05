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11:53 (мск), источник: АиФ Крым

На полуострове состоится всекрымский субботник 6 апреля

Минприроды Крыма приглашает принять участие в субботнике всех желающих.

Источник: Аргументы и факты

Власти Крыма анонсировали проведение субботника во всех муниципальных образованиях республики, передает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов полуострова.

Субботник состоится 6 апреля с 16:00 до 18:00.

«Сбор мусора, побелка деревьев, перекопка клумб, складирование и сбор сухих веток пройдет во всех муниципальных образованиях Крыма», — отметили в сообщении.

Уточним, что в крымской столице субботник пройдет вдоль набережной реки Салгир и на территории Симферопольского водохранилища.

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