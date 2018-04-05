На полуострове состоится всекрымский субботник 6 апреля
Минприроды Крыма приглашает принять участие в субботнике всех желающих.
Минприроды Крыма приглашает принять участие в субботнике всех желающих.
Власти Крыма анонсировали проведение субботника во всех муниципальных образованиях республики, передает
«Сбор мусора, побелка деревьев, перекопка клумб, складирование и сбор сухих веток пройдет во всех муниципальных образованиях Крыма», — отметили в сообщении.
Уточним, что в крымской столице субботник пройдет вдоль набережной реки Салгир и на территории Симферопольского водохранилища.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.