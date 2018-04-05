В Калининграде подрядчик Высокого моста заменил цветочные горшки на кожухи, напоминающие ведра
История с цветочными горшками на Высоком мосту получила новое продолжение.
История с цветочными горшками на Высоком мосту получила новое продолжение.
Напомним, после сдачи объекта в эксплуатацию журналисты заметили, что декоративные «юбки» на опорах освещения моста выполнены из перекрашенных в черный цвет цветочных горшков, продающихся в соседнем строительном гипермаркете. 4 апреля новость об этом дали практически все федеральные СМИ, и
Утром 5 апреля калининградцы заметили, что вместо горшков, демонтированных в среду вечером, установлены кожухи из оцинкованных листов, напоминающих ведра. К восьми утра рабочие уже покрасили их в цвет столбов. Также прохожие заметили, что на мосту проходит довольно оживленное совещание чиновников из мэрии города и представителей подрядчика.
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