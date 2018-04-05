На Пасху столичный общественный транспорт будет работать всю ночь
В Кишиневе скорректировали работу общественного транспорта. Для удобства жителей, которые отправятся на праздничное богослужение в церкви, график работы будет продлен.
В Кишиневе скорректировали работу общественного транспорта. Для удобства жителей, которые отправятся на праздничное богослужение в церкви, график работы будет продлен.
Троллейбусы будут ходить до 24 часов в ночь на воскресенье, а маршрутки будут курсировать всю ночь.
В пасхальные дни 8 и 9 апреля муниципальные власти обещали увеличить количество автобусов, которые циркулируют по маршрутам: № 10 «Василе Александри — коммуна Гратиешты», № 26 «Алба-Юлия — Дойна», № 28 «В. Александри — село Гульбоака».
Количество машин будут регулировать в зависимости от пассажиропотока.
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