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11:57 (мск), источник: Actualitati.md

На Пасху столичный общественный транспорт будет работать всю ночь

В Кишиневе скорректировали работу общественного транспорта. Для удобства жителей, которые отправятся на праздничное богослужение в церкви, график работы будет продлен.

Источник: Actualitati.md

Троллейбусы будут ходить до 24 часов в ночь на воскресенье, а маршрутки будут курсировать всю ночь.

В пасхальные дни 8 и 9 апреля муниципальные власти обещали увеличить количество автобусов, которые циркулируют по маршрутам: № 10 «Василе Александри — коммуна Гратиешты», № 26 «Алба-Юлия — Дойна», № 28 «В. Александри — село Гульбоака».

Количество машин будут регулировать в зависимости от пассажиропотока.

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