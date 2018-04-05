В Алматы и 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Источник: Tengrinews

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7—8 апреля на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков ожидаются интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.

7—8 апреля на реках Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей в связи с сохранением положительных температур и выпадением осадков ожидаются интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.

7—8 апреля на реках Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением положительного температурного фона и осадками ожидается дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.