Замуровали в бочке. Пензячка получила увечья в спа-салоне
28-летняя Юлия из Пензы надолго запомнит поход в местный салон красоты в свой день рождения.
28-летняя Юлия из Пензы надолго запомнит поход в местный салон красоты в свой день рождения.
Ей подарили сертификат, девушка выбрала массаж и на сдачу — процедуру в кедровой бочке. Девушке обещали релакс и восстановление сил, но после процедуры у нее на теле остались девять грубых рубцов от ожогов, а затем последовали еще и несколько операций. И все потому, что сотрудники салона оставили ее без присмотра.
— Перед началом процедуры сотрудники салона не предупредили меня о противопоказаниях, возможных рисках, не разъяснили правила проведения этой процедуры, — рассказывает потерпевшая. — В начале сеанса все шло хорошо. Я чувствовала тепло внутри бочки. Сотрудница салона несколько раз подходила, спрашивала о моем самочувствии. Но со временем температура стала повышаться, а рядом никого не оказалось.
Выбраться самостоятельно из бочки невозможно. Клиентка не помнит точно, сколько времени длилась ее экзекуция. От жара она потеряла сознание. В себя девушка пришла, когда испуганные сотрудники салона
На ногах у меня были алые пятна от ожогов. Но сотрудницы салона убеждали меня, что в бочке нет предметов, о которые можно обжечься. Они не предложили первую помощь, не стали вызывать «скорую», — говорит Юля.
К медикам девушка обратилась по возвращении домой. Врачи поставили диагноз — ожог второй и третьей степени, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Длительное время Юле пришлось провести на больничном. На ногах после ожогов остались грубые рубцы.
Сейчас девушка находится в одной из московских клиник, где пластические хирурги взялись удалить шрамы. Одна операция уже позади, но потребуется еще как минимум две.
Клиентка обращалась в
Во время судебного разбирательства выяснилось, что никакого инструктажа перед процедурой в
Примечательно, что в салоне виноватыми себя не считают. Сотрудники убеждены: получение ожогов никак нельзя считать недостатками в их работе, тем более следствием непредоставления информации об услуге. А вызваны они «непреодолимыми обстоятельствами», к ним относится индивидуальная реакция на процедуру. Однако суд эти доводы не принял во внимание.
— С ответчика взыскано в общей сумме около 250 тысяч рублей в виде убытков, компенсации морального вреда и штрафа. Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, — пояснила
Примечательно, что
«Сегодня сходила на эту процедуру. Пять минут в кедровой бочке — кайф, потом голова закружилась, чуть в обморок не упала. Девочки, проводившие процедуру, испугались, у них даже нашатыря не было», — пишет в комментариях клиентка другого пензенского
«Нет профессионалов в этом бизнесе или ничтожно мало. Чего уж о бочках и соляриях говорить. Даже среди косметологов в 90 процентах случаев — люди, не имеющие отношения к медицине. Сначала ногти красят, потом брови, а потом уже уколы не боятся людям в лицо колоть», — согласна другая пензячка.
Важно.
Как пояснили в Пензенском союзе потребителей, к ним регулярно приходят претензии на деятельность салонов красоты. Красота стоит дорого, но гарантий на положительный результат никто не дает.
— Большинство салонов красоты не оказывают медицинские услуги и относятся по классификации видов экономической деятельности к разделу «бытовые услуги». Для их работы не требуется наличие лицензии. Что касается нелицензируемых услуг (косметических и парикмахерских), то к осуществляющему их персоналу закон не предъявляет особых требований. Единственное, что у них должно быть, — это медицинские книжки, — говорит правозащитник Людмила Солдатова.
На сегодняшний день деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере красоты, подлежит плановым проверкам с частотой не более одного раза в два года. Однако в Роспотребнадзоре признались, что работают только по жалобам. Салонов красоты так много, поэтому инспекторам не обойти все и за семь лет.
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