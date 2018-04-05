Замуровали в бочке. Пензячка получила увечья в спа-салоне

Ей подарили сертификат, девушка выбрала массаж и на сдачу — процедуру в кедровой бочке. Девушке обещали релакс и восстановление сил, но после процедуры у нее на теле остались девять грубых рубцов от ожогов, а затем последовали еще и несколько операций. И все потому, что сотрудники салона оставили ее без присмотра.

Хорошейте наедине

— Перед началом процедуры сотрудники салона не предупредили меня о противопоказаниях, возможных рисках, не разъяснили правила проведения этой процедуры, — рассказывает потерпевшая. — В начале сеанса все шло хорошо. Я чувствовала тепло внутри бочки. Сотрудница салона несколько раз подходила, спрашивала о моем самочувствии. Но со временем температура стала повышаться, а рядом никого не оказалось.

Выбраться самостоятельно из бочки невозможно. Клиентка не помнит точно, сколько времени длилась ее экзекуция. От жара она потеряла сознание. В себя девушка пришла, когда испуганные сотрудники салона наконец-то вытащили ее из бочки.

На ногах у меня были алые пятна от ожогов. Но сотрудницы салона убеждали меня, что в бочке нет предметов, о которые можно обжечься. Они не предложили первую помощь, не стали вызывать «скорую», — говорит Юля.

К медикам девушка обратилась по возвращении домой. Врачи поставили диагноз — ожог второй и третьей степени, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Длительное время Юле пришлось провести на больничном. На ногах после ожогов остались грубые рубцы.

Сейчас девушка находится в одной из московских клиник, где пластические хирурги взялись удалить шрамы. Одна операция уже позади, но потребуется еще как минимум две.

В поисках некрасивой правды

Клиентка обращалась в спа-салон, требуя оплатить ее лечение, но претензия осталась без ответа. Пришлось обращаться в суд.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что никакого инструктажа перед процедурой в спа-салоне не проводится. Основным критерием длительности пребывания в фитосауне является самочувствие пациента и способность переносить жар без вреда для здоровья. Сотрудники спа должны были контролировать самочувствие, но этого не сделали. Как установила экспертиза, повреждения на теле клиентки образовались от локальных воздействий высокой температуры.

Примечательно, что в салоне виноватыми себя не считают. Сотрудники убеждены: получение ожогов никак нельзя считать недостатками в их работе, тем более следствием непредоставления информации об услуге. А вызваны они «непреодолимыми обстоятельствами», к ним относится индивидуальная реакция на процедуру. Однако суд эти доводы не принял во внимание.

Решение в пользу клиента

— С ответчика взыскано в общей сумме около 250 тысяч рублей в виде убытков, компенсации морального вреда и штрафа. Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, — пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Примечательно, что спа-салон продолжает свою работу, среди прочих услуг в нем предлагают посидеть в кедровой бочке. К слову, это одна из самых доступных по цене процедур в местных салонах красоты — от тысячи рублей. Она обязательно входит во все спа-программы и идет первым пунктом. Вот только обслуживают кедровую бочку, как правило, не медики. Все, что могут люди в белых халатах, — вовремя нажать на кнопку и отключить мини-сауну.

«Сегодня сходила на эту процедуру. Пять минут в кедровой бочке — кайф, потом голова закружилась, чуть в обморок не упала. Девочки, проводившие процедуру, испугались, у них даже нашатыря не было», — пишет в комментариях клиентка другого пензенского спа-салона.

«Нет профессионалов в этом бизнесе или ничтожно мало. Чего уж о бочках и соляриях говорить. Даже среди косметологов в 90 процентах случаев — люди, не имеющие отношения к медицине. Сначала ногти красят, потом брови, а потом уже уколы не боятся людям в лицо колоть», — согласна другая пензячка.

Важно.

Как пояснили в Пензенском союзе потребителей, к ним регулярно приходят претензии на деятельность салонов красоты. Красота стоит дорого, но гарантий на положительный результат никто не дает.

— Большинство салонов красоты не оказывают медицинские услуги и относятся по классификации видов экономической деятельности к разделу «бытовые услуги». Для их работы не требуется наличие лицензии. Что касается нелицензируемых услуг (косметических и парикмахерских), то к осуществляющему их персоналу закон не предъявляет особых требований. Единственное, что у них должно быть, — это медицинские книжки, — говорит правозащитник Людмила Солдатова.