Мэр Красноярска предложил «перенастроить» проект платных парковок

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проект платных парковок в Красноярске нуждается в «перенастройке», в частности, необходимо отрегулировать стоимость парковки в центре города, заявил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Оценить скандальный проект главу города попросили в ходе его общения с прессой. Еремин в ответ согласился, что сейчас проект платных парковок в центре «работает как пень-колода», и признал, что его необходимо перенастраивать, но делать это нужно аккуратно.

«Нам необходимо делать перенастройку этого проекта. Но брать в один день все переламывать нельзя, потому что сейчас у нас действует инвестиционное соглашение с инвестором. Поэтому проект работает в тех параметрах, в которых он был запущен. Но в перспективе этот проект нужно будет качественно перезапускать» Еремин

Сейчас в мэрии, по его словам, изучают аналогичный опыт других городов, и параллельно рассматривают возможность увеличения числа парковочных мест на пр. Мира. По мнению Еремина, изменений требует и система оплаты парковок.