Мэр Красноярска предложил «перенастроить» проект платных парковок
Еремин согласился, что проект платных парковок «работает как пень-колода».
Еремин согласился, что проект платных парковок «работает как пень-колода».
Проект платных парковок в Красноярске нуждается в «перенастройке», в частности, необходимо отрегулировать стоимость парковки в центре города, заявил мэр Красноярска Сергей Еремин.
Оценить скандальный проект главу города попросили в ходе его общения с прессой. Еремин в ответ согласился, что сейчас проект платных парковок в центре «работает как пень-колода», и признал, что его необходимо перенастраивать, но делать это нужно аккуратно.
«Нам необходимо делать перенастройку этого проекта. Но брать в один день все переламывать нельзя, потому что сейчас у нас действует инвестиционное соглашение с инвестором. Поэтому проект работает в тех параметрах, в которых он был запущен. Но в перспективе этот проект нужно будет качественно перезапускать»
Сейчас в мэрии, по его словам, изучают аналогичный опыт других городов, и параллельно рассматривают возможность увеличения числа парковочных мест на пр. Мира. По мнению Еремина, изменений требует и система оплаты парковок.
«Платная парковка — это не задача собрать деньги с жителей, это регулирование транспортного потомка. Я очень хорошо посмотрел, как это управляется. Если 80% парковочных мест в центре загружено — это оптимальная составляющая. Если заполняемость свыше 80%, значит цена на парковки низкая. Если меньше — значит цена высокая. Индикатор очень простой, он действует на всей планете. Нам нужно с юридической точки зрения посмотреть, как сформировать эту систему», — заключил мэр.
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