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13:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Энергетики в Иркутской области готовятся к паводкам

На тепловых и гидроэлектростанциях компании En+ Group (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) созданы паводковые комиссии, принимаются меры для обеспечения безаварийной работы предприятий во время прохождения весеннего половодья.

Источник: Reuters

Об этом 5 апреля 2018 года сообщает пресс-служба компании. В частности, на ГЭС прошёл плановый ремонт и подготовлено основное оборудование, проверяются затворы водосливных частей плотин и ливнестоки, ведётся комиссионные обследования зданий и сооружений.

Из-за большого количества снега (по оценке Росгидромета в среднем по Иркутской области — на 50% больше нормы) и прогнозом температуры на апрель на 1−2 выше прошлогодних значений ведётся подготовка к приёму талых вод на золошлакоотвалах ТЭЦ компании En+ Group, ежедневный мониторинг уровня вод, состояния ограждающих и разделительных дамб, дренажей, водосбросных колодцев.

На всех энергообъектах созданы аварийные бригады, обеспечен необходимый для безопасного прохождения паводкового периода запас материалов и техники, для оперативного персонала проводятся дополнительные инструктажи.

Все работы ведутся в тесном контакте с органами исполнительной власти в регионах РФ, территориальными органами Росгидромета, МЧС России, Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Режим работы на каждый месяц для ГЭС Ангарского каскада устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с российским законодательством.

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