Энергетики в Иркутской области готовятся к паводкам

Об этом 5 апреля 2018 года сообщает пресс-служба компании. В частности, на ГЭС прошёл плановый ремонт и подготовлено основное оборудование, проверяются затворы водосливных частей плотин и ливнестоки, ведётся комиссионные обследования зданий и сооружений.



Из-за большого количества снега (по оценке Росгидромета в среднем по Иркутской области — на 50% больше нормы) и прогнозом температуры на апрель на 1−2 выше прошлогодних значений ведётся подготовка к приёму талых вод на золошлакоотвалах ТЭЦ компании En+ Group, ежедневный мониторинг уровня вод, состояния ограждающих и разделительных дамб, дренажей, водосбросных колодцев.



На всех энергообъектах созданы аварийные бригады, обеспечен необходимый для безопасного прохождения паводкового периода запас материалов и техники, для оперативного персонала проводятся дополнительные инструктажи.



Все работы ведутся в тесном контакте с органами исполнительной власти в регионах РФ, территориальными органами Росгидромета, МЧС России, Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Режим работы на каждый месяц для ГЭС Ангарского каскада устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с российским законодательством.