В Самаре в день «Космического забега» перекроют движение транспорта

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый «Космический забег», посвященный Дню космонавтики. В связи с этим с 9 утра до 12:00 перекроют движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесная; по улице Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая.