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13:46 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре в день «Космического забега» перекроют движение транспорта

Три дороги будут перекрыты на три часа.

Источник: Pro Город Самара

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый «Космический забег», посвященный Дню космонавтики. В связи с этим с 9 утра до 12:00 перекроют движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесная; по улице Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая.

Также с 20:00 6 апреля до 12:00 седьмого апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта на этих участках. Автобусы № 11, 61, 247, 261 временно будут следовать по скорректированной схеме.

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