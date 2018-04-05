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13:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сибирские студенты целый день говорили по-китайски в Иркутске

Региональный отборочный тур всемирного конкурса «Китайский язык — это мост» среди студентов вузов Сибирского федерального округа прошёл 5 апреля 2018 года на площадке Иркутского государственного университета.

Конкурс обладает высоким статусом среди других подобных мероприятий. Его победители получают возможность бесплатно обучаться в лучших китайских вузах.

В конкурсе приняли участие студенты Байкальского и Бурятского государственных университетов, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (Улан-Удэ), институтов Иркутского государственного университета — экономики и лингвистики и филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Конкурсанты демонстрировали не только умение бегло и грамотно говорить по-китайски. Важную роль играют чистота произношения, знание китайской литературы, культуры и истории, а также немалые творческие способности. Первое место заняла Дарья Боровченко (МИЭЛ ИГУ, 4 курс), второе место — Мария Гончарова (ИФИЯМ ИГУ, 4 курс) и Дэжид Эрдынеева (Байкальский ГУ, 4 курс), третье — Игорь Мельников (МИЭЛ ИГУ, 3 курс) и Арюна Бальчинова (Бурятский ГУ, 4 курс).

Всемирный конкурс «Китайский язык — это мост» является инициативой государственной канцелярии по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) и ежегодно проводится почти во всех странах мира, а также в Китае среди иностранных студентов. В Иркутске этот конкурс организован центром китайского языка «Институт Конфуция ИГУ» при поддержке генерального консульства КНР в Иркутске.

На торжественном открытии конкурса участников приветствовал и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков. Глава вуза мгновенно сорвал овации, поздоровавшись с залом на китайском языке, а также отметил важность изучения китайского языка. Участников конкурса приветствовал генеральный консул КНР в Иркутске Цао Юньлун. Дипломат отметил высокий уровень российско-китайских отношений и развивающееся во всех областях сотрудничество между странами.

Победители представят Сибирский федеральный округ на всероссийском этапе, который пройдет в Нижнем Новгороде. Победители всероссийского конкурса войдут в состав команды, представляющей Россию на XVII всемирном конкурсе по китайскому языку в Китае.

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