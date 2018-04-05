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13:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские сталкеры рассказали об ужасах челябинской свалки

Активисты экологического движения «Экочел» провели рейд по городской свалке Челябинска. Увиденное потрясло: никакой охраны и сплошное задымление от десятков возгораний, которые никто даже не пытается тушить.

По словам сталкеров, это был своего рода эксперимент. Было интересно, насколько легко проникнуть на городскую свалку, и собственными глазами увидеть, что на ней происходит сейчас, когда власти всех уровней рапортуют о ее закрытии и скорой рекультивации.

Первое, что неприятно поразило молодых экологов, это полное отсутствие какой-либо охраны. На территории свалки они оказались совершенно беспрепятственно.

«Уже на подступах мы увидели кучи мусора. То есть кто-то привозит его сюда и незаконно вываливает. И это никто не контролирует, — рассказал директор ОНК “Экочел” Ильдар Файзуллин. —  Во-вторых, еще издалека мы почувствовали запах гари, который по мере приближения становился все более невыносимым. Третье, это полное отсутствие какой-либо охраны. То есть любой человек может свободно пройти на свалку и, например, поджечь ее!».

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Возможно, именно из-за посторонних экологи насчитали на территории огромное число очагов горения. Все пространство было окутано дымом. По их словам, пожары разной силы возникают тут ежедневно, и вся гарь идет на город.

«Городская свалка является одним из основных источников загрязнения Челябинска. Она дает около 20 процентов всех выбросов. Помимо метана и сероводорода, при горении выделяется вся таблица Менделеева. О том, как это влияет на наше здоровье, говорить не приходится. Но самое страшное, что никто не знает, что находится в глубине свалки, и что накопилось в ней за 70 лет», — отметил председатель организации Владимир Сидоров.

По словам экологов, главная цель их акции заключалась в том, чтобы привлечь к проблеме свалки усиленное внимание властей и ускорить ее рекультивацию.

Городская свалка открылась в 1949 году. Она занимает площадь 100 га, а ее высота достигает 25 метров. От свалки около двух километров до реки Миасс, а до ближайших домов менее километра.

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