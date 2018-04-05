Фестиваль «Добрый край Воронежский» пройдет в конце мая

Фестиваль социальных инициатив «Добрый край Воронежский» пройдет в этом году 26 мая. Площадки для общения, творчества и социализации развернутся в Центральном парке. Планируются благотворительный концерт, мастер-классы, творческие выступления и выставки.

Неравнодушные воронежцы уже могут подавать на форум заявки своих социально значимых общественных инициатив. 12 апреля в 15.00 в Ресурсном центре поддержки НКО пройдет рабочая встреча, где все желающие смогут презентовать свои идеи.