Фестиваль «Добрый край Воронежский» пройдет в конце мая
Начали принимать заявки на участие.
Начали принимать заявки на участие.
Фестиваль социальных инициатив «Добрый край Воронежский» пройдет в этом году 26 мая. Площадки для общения, творчества и социализации развернутся в Центральном парке. Планируются благотворительный концерт,
Неравнодушные воронежцы уже могут подавать на форум заявки своих социально значимых общественных инициатив. 12 апреля в 15.00 в Ресурсном центре поддержки НКО пройдет рабочая встреча, где все желающие смогут презентовать свои идеи.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.