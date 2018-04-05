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13:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Богучарском районе в частном хозяйстве родился верблюжонок

Детеныша назвали Мартин.

В богучарском селе Полтавка в частном хозяйстве Марины Сушкиной верблюдица Наташа родила детеныша. Малыша назвали Мартин. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила сама Марина Сушкина в четверг, 5 апреля.

Верблюжонок родился 24 марта. Верблюдица кормит его самостоятельно.

— Наташу мы купили три года назад. Просто так, для души. Очень ее любим и радуемся появлению Мартина, — рассказала Марина Сушкина.

По словам Марины, особого ухода эти животные не требуют. Питаются они сеном, травой, зеленью. Длительное время могут обходиться без воды. Помимо верблюдов в хозяйстве Сушкиных еще есть коровы, кони, нутрии, кошки породы сфинкс, осел Боря и другая живность. Супруги Сушкины планируют открыть зоосад.

Контекст

Вес новорожденного двугорбого верблюда составляет 36−45 кг. Высота в холке около 90 см. Цена одного литра верблюжьего молока варьируется от 2,5 до 3 тыс. рублей.

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