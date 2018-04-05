В Богучарском районе в частном хозяйстве родился верблюжонок
Детеныша назвали Мартин.
Детеныша назвали Мартин.
В богучарском селе Полтавка в частном хозяйстве Марины Сушкиной верблюдица Наташа родила детеныша. Малыша назвали Мартин. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила сама Марина Сушкина в четверг, 5 апреля.
Верблюжонок родился 24 марта. Верблюдица кормит его самостоятельно.
— Наташу мы купили три года назад. Просто так, для души. Очень ее любим и радуемся появлению Мартина, — рассказала Марина Сушкина.
По словам Марины, особого ухода эти животные не требуют. Питаются они сеном, травой, зеленью. Длительное время могут обходиться без воды. Помимо верблюдов в хозяйстве Сушкиных еще есть коровы, кони, нутрии, кошки породы сфинкс, осел Боря и другая живность. Супруги Сушкины планируют открыть зоосад.
Контекст
Вес новорожденного двугорбого верблюда составляет 36−45 кг. Высота в холке около 90 см. Цена одного литра верблюжьего молока варьируется от 2,5 до 3 тыс. рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.