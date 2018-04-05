В Богучарском районе в частном хозяйстве родился верблюжонок

В богучарском селе Полтавка в частном хозяйстве Марины Сушкиной верблюдица Наташа родила детеныша. Малыша назвали Мартин. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила сама Марина Сушкина в четверг, 5 апреля.

Верблюжонок родился 24 марта. Верблюдица кормит его самостоятельно.

— Наташу мы купили три года назад. Просто так, для души. Очень ее любим и радуемся появлению Мартина, — рассказала Марина Сушкина.

По словам Марины, особого ухода эти животные не требуют. Питаются они сеном, травой, зеленью. Длительное время могут обходиться без воды. Помимо верблюдов в хозяйстве Сушкиных еще есть коровы, кони, нутрии, кошки породы сфинкс, осел Боря и другая живность. Супруги Сушкины планируют открыть зоосад.

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