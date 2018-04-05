Синоптики не прогнозируют в этом году сильный паводок в Свердловской области
Екатеринбург. 5 апреля.
Екатеринбург. 5 апреля.
«Если не будет никаких
Он добавил, что в регионе уже отмечаются первые признаки половодья.
«Начинается подъем уровня воды в реках. На сегодняшний день — от 1 до 9 см по разным рекам. На самом деле подъем слабый», — отметил И. Роговский.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, который также принял участие в
«Мы прогнозируем, что у нас будет традиционно затоплено порядка 10 низководных мостов, одно дорожное полотно. Также традиционно прогнозируем затопление тех или иных территорий в семи муниципальных образованиях», — сказал А. Кузнецов.
Он добавил, что в 80 муниципалитетах региона на время половодья заготовлено 148 тонн продуктов и предметов личной гигиены.
В свою очередь первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко уточнил журналистам, что подтопления ожидаются в 30 населенных пунктах, где проживает около 4 тыс. человек.
«Везде оборудуются лодочные и паромные переправы. Заранее туда заводятся все средства обеспечения пожарной безопасности, продукты, медикаменты», — отметил И. Павленко.
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