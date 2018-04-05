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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики не прогнозируют в этом году сильный паводок в Свердловской области

Екатеринбург. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ Весенний паводок в Свердловской области ожидается менее интенсивным, чем в прошлом году, сообщил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский.

«Если не будет никаких форс-мажоров, опасных явлений, то он прогнозируется проще, чем в прошлом году. Мы прогнозируем уровни (воды в реках — ИФ) ниже нормы на 10% в среднем», — сказал И. Роговский на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в четверг.

Он добавил, что в регионе уже отмечаются первые признаки половодья.

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«Начинается подъем уровня воды в реках. На сегодняшний день — от 1 до 9 см по разным рекам. На самом деле подъем слабый», — отметил И. Роговский.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, который также принял участие в пресс-конференции, муниципалитеты региона готовы к прохождению паводка.

«Мы прогнозируем, что у нас будет традиционно затоплено порядка 10 низководных мостов, одно дорожное полотно. Также традиционно прогнозируем затопление тех или иных территорий в семи муниципальных образованиях», — сказал А. Кузнецов.

Он добавил, что в 80 муниципалитетах региона на время половодья заготовлено 148 тонн продуктов и предметов личной гигиены.

В свою очередь первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко уточнил журналистам, что подтопления ожидаются в 30 населенных пунктах, где проживает около 4 тыс. человек.

«Везде оборудуются лодочные и паромные переправы. Заранее туда заводятся все средства обеспечения пожарной безопасности, продукты, медикаменты», — отметил И. Павленко.

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