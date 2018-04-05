Донской губернатор попросил проверять на трезвость людей, наносящих дорожную разметку

Во время совещания по благоустройству города замглавы администрации города по вопросам транспорта Евгений Лебедев отметил, что с с 20 апреля рабочие приступят к нанесению дорожной разметки.
«Будете ли вы проверять на предмет алкогольного опьянения тех, кто будет ее наносить? Бывает едешь и недоумеваешь: в каком состоянии человек наносил это. Я точно буду проверять качество нанесения разметки во всех частях города, не только по маршрутам движения клиентских групп FIFA», — цитирует RostovGazeta Голубева.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
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