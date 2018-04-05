Донской губернатор попросил проверять на трезвость людей, наносящих дорожную разметку

Во время совещания по благоустройству города замглавы администрации города по вопросам транспорта Евгений Лебедев отметил, что с с 20 апреля рабочие приступят к нанесению дорожной разметки.

«Будете ли вы проверять на предмет алкогольного опьянения тех, кто будет ее наносить? Бывает едешь и недоумеваешь: в каком состоянии человек наносил это. Я точно буду проверять качество нанесения разметки во всех частях города, не только по маршрутам движения клиентских групп FIFA», — цитирует RostovGazeta Голубева.