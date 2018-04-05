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13:21 (мск), источник: Вести - Калининград

В Зеленоградске на два месяца закроют движение транспорта

С 5 апреля в Зеленоградске для ремонта аварийного моста на два месяца закроют движение транспорта.

Таким образом, въезд в город с запада будет невозможен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для автомобилистов и общественного транспорта будет организован объезд по маршруту Зеленоградск — посёлок Вишневое, посёлок Сосновка — Зеленоградск. На въезд в город остаётся подъездная дорога через Приморское кольцо.

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