В Зеленоградске на два месяца закроют движение транспорта

Таким образом, въезд в город с запада будет невозможен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для автомобилистов и общественного транспорта будет организован объезд по маршруту Зеленоградск — посёлок Вишневое, посёлок Сосновка — Зеленоградск. На въезд в город остаётся подъездная дорога через Приморское кольцо.