В Зеленоградске на два месяца закроют движение транспорта
С 5 апреля в Зеленоградске для ремонта аварийного моста на два месяца закроют движение транспорта.
С 5 апреля в Зеленоградске для ремонта аварийного моста на два месяца закроют движение транспорта.
Таким образом, въезд в город с запада будет невозможен. Об этом сообщили в
Для автомобилистов и общественного транспорта будет организован объезд по маршруту
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