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13:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов

По словам ученых, наблюдается положительная динамика в популяции дальневосточного леопарда.

Исследователи сообщают о значительном росте числа дальневосточных леопардов в Приморье, пишет РИА ФАН со ссылкой на главу Минприроды России Сергея Донского.

По словам ученых, наблюдается положительная динамика в популяции дальневосточного леопарда. В частности в Приморье с помощью фотомониторинга были обнаружены 84 взрослых животных и 19 котят.

Донской напомнил, что с 2012 года, когда был создан национальный парк «Земля леопарда», численность самой редкой в мире крупной кошки значительно увеличилась, подтвердив оптимистичные прогнозы ведомства.

Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш объяснил рост числа зафиксированных леопардов расширением мониторинговой площади на территории нацпарка, а также ростом популяции самой редкой крупной кошки в мире.

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