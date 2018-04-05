Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов

Исследователи сообщают о значительном росте числа дальневосточных леопардов в Приморье, пишет РИА ФАН со ссылкой на главу Минприроды России Сергея Донского.

По словам ученых, наблюдается положительная динамика в популяции дальневосточного леопарда. В частности в Приморье с помощью фотомониторинга были обнаружены 84 взрослых животных и 19 котят.

Донской напомнил, что с 2012 года, когда был создан национальный парк «Земля леопарда», численность самой редкой в мире крупной кошки значительно увеличилась, подтвердив оптимистичные прогнозы ведомства.