Безопасен ли «горящий шоколад»?
Роспотребнадзор скоро об этом расскажет.
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Роспотребнадзор скоро об этом расскажет.
Пользователи соцсетей запустили флешмоб. Они поджигают плитки шоколада различных марок, доказывая, что таким качественный продукт быть не может.
Проверку огнем не прошел даже импортный шоколад. Но в Роспотребнадзоре утверждают, что это не делает продукты «небезопасными».
Горение для продуктов питания — естественный
физико-химическийпроцесс, интенсивность которого связана с составом продукта.Роспотребнадзор
Продукты всех брендов, упомянутых в видеороликах, проверят специалисты. Делать выводы о качестве шоколада можно будет только по результатам лабораторных исследований.
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