Безопасен ли «горящий шоколад»?

Источник: AP 2018

Пользователи соцсетей запустили флешмоб. Они поджигают плитки шоколада различных марок, доказывая, что таким качественный продукт быть не может.

Проверку огнем не прошел даже импортный шоколад. Но в Роспотребнадзоре утверждают, что это не делает продукты «небезопасными».

Горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Роспотребнадзор

Продукты всех брендов, упомянутых в видеороликах, проверят специалисты. Делать выводы о качестве шоколада можно будет только по результатам лабораторных исследований.

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