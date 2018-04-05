Сады и парки Петербурга закрыли для жителей города.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. С 5 апреля они временно недоступны для посещения из-за процедуры просушки. Сейчас закрыты Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также Юсуповский сад, Никольский сад, и сад дворца Юсуповых в Адмиралтейском районе.
В зависимости от погоды эта процедура может продлиться до двух недель.
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