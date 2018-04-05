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13:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сады и парки Петербурга закрыли для жителей города

Из-за процедуры просушки.

Сады и парки Петербурга закрыли для жителей города.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. С 5 апреля они временно недоступны для посещения из-за процедуры просушки. Сейчас закрыты Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также Юсуповский сад, Никольский сад, и сад дворца Юсуповых в Адмиралтейском районе.

В зависимости от погоды эта процедура может продлиться до двух недель.

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