Сады и парки Петербурга закрыли для жителей города.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. С 5 апреля они временно недоступны для посещения из-за процедуры просушки. Сейчас закрыты Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также Юсуповский сад, Никольский сад, и сад дворца Юсуповых в Адмиралтейском районе.