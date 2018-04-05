Фонд кино выделит 9,9 млн рублей на модернизацию 2 кинозалов в Воронежской области

Источник: пресс-служба Фонда кино

Финансовые отчисления состоятся в рамках программы поддержки городов с численностью населения до 500 тыс. человек, сообщила пресс-служба Фонда кино во вторник, 3 апреля.

Фонд кино поставил обязательные условия для получателей финансовых средств. Так, после усовершенствования залов кинотеатры к концу 2021 года должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года. Кроме того, помещения после модернизации обязаны сдать в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2018 года.