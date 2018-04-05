Фонд кино выделит 9,9 млн рублей на модернизацию 2 кинозалов в Воронежской области
Поселкам Воронежской области Ольховатка и Таловая выделят по 5 и 4,9 млн рублей соответственно на модернизацию кинозалов.
Поселкам Воронежской области Ольховатка и Таловая выделят по 5 и 4,9 млн рублей соответственно на модернизацию кинозалов.
Финансовые отчисления состоятся в рамках программы поддержки городов с численностью населения до 500 тыс. человек, сообщила
Фонд кино поставил обязательные условия для получателей финансовых средств. Так, после усовершенствования залов кинотеатры к концу 2021 года должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года. Кроме того, помещения после модернизации обязаны сдать в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2018 года.
По итогам конкурса, проведенного Фондом кино, средства в 2018 году получат 172 кинозала в 56 регионах России. На реконструкцию одного кинозала выделяется до 5 млн рублей. За время программы модернизации поддержано 811 залов в 79 регионах. После реконструкции открыли 442 кинозала. Суммарное количество зрителей за все время существования программы достигло 7,6 млн человек (из них 2,1 млн человек посетили кинозалы в 2018 году).
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