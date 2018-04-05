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13:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области развели второй мост за сутки

Переправу разобрали в Хохольском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

В Хохольском районе развели наплавной мост на км 17+800 автодороги Воронеж — Малышево — Гремячье. Переправу закрыли с четверга, 5 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мост откроют после того, как паводковая ситуация стабилизируется. Автомобилистам предлагают два пути объезда. Первый по дорогам Курск — Борисоглебск, Воронеж — Луганск и Воронеж — Малышево — Гремячье. Вторая альтернативная дорога пройдет через Воронеж, Воронеж — Нововоронеж, подъезд к Нововоронежу, Воронеж — Луганск, Воронеж — Малышево — Гремячье.

Это уже второй мост, который развели в регионе 5 апреля. Утром объявили, что разобран понтонный мост через реку Дон. Он соединял микрорайон Шилово и село Гремячье Хохольского района.

Также 5 апреля из-за паводка ввели режим ЧС в Калачеевском районе.

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