В Воронежской области развели второй мост за сутки

Источник: РИА "Воронеж"

В Хохольском районе развели наплавной мост на км 17+800 автодороги Воронеж — Малышево — Гремячье. Переправу закрыли с четверга, 5 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мост откроют после того, как паводковая ситуация стабилизируется. Автомобилистам предлагают два пути объезда. Первый по дорогам Курск — Борисоглебск, Воронеж — Луганск и Воронеж — Малышево — Гремячье. Вторая альтернативная дорога пройдет через Воронеж, Воронеж — Нововоронеж, подъезд к Нововоронежу, Воронеж — Луганск, Воронеж — Малышево — Гремячье.

Это уже второй мост, который развели в регионе 5 апреля. Утром объявили, что разобран понтонный мост через реку Дон. Он соединял микрорайон Шилово и село Гремячье Хохольского района.