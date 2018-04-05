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13:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Авиалесоохрана сообщила об опасности пожаров в 80 населенных пунктах Воронежской области

Сложная лесопожарная обстановка ожидается в Воронежской области с апреля по июнь 2018 года включительно.

Источник: РИА "Воронеж"

В зону вероятного воздействия природных пожаров попадают 80 населенных пунктов с населением 25 тыс. человек, 33 детских оздоровительных лагеря, 50 объектов экономики и 67 СНТ. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по области Иван Уваров со ссылкой на экспертов авиалесоохраны на круглом столе в среду, 4 апреля. Ранее сообщалось, что лесные пожары наиболее вероятны в августе.

С установлением сухой и жаркой погоды в регионе введут особый противопожарный режим. В период его действия в регионе запретят въезд в хвойные леса, разведение костров в лесах, поселениях и городских округах, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорогах. Штрафы для нарушителей вырастут почти вдвое. Частные лица заплатят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностные — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юридические — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, за неосторожное обращение с огнем, в результате которого пострадал лес, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) — штраф в 3 млн рублей или 10 лет лишения свободы.

Сотрудники лесничеств, Госпожнадзора, полицейские и дружинники добровольных противопожарных формирований будут патрулировать 180 маршрутов традиционных мест отдыха жителей. В воздушной разведке задействуют 10 воздушных судов.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев утвердил план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года. В документе определены зоны риска и круг ответственности каждого исполнительного органа госвласти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

По словам Ивана Уварова, с начала 2018 года специалисты по делам ГО и ЧС провели три заседания по обсуждению проблемных вопросов подготовки к пожароопасному сезону. Аналогичные работы проводятся в районах области. Участники заседаний утвердили 23 плана тушения лесных пожаров на территории лесничеств и сводный план тушения лесных пожаров.

В 2017 году в Воронежской области зафиксировали 14 крупных лесных пожаров на общей площади 155 га. Один раз огонь перекинулся с сухой травы на лес, в результате было уничтожено 109 га лесных насаждений. Управление лесного хозяйства оценило ущерб в 1,3 млн рублей. Остро стояла проблема с возгоранием сухой травы и горением мусора около частных домов. За выявленные нарушения в отношении граждан составили 384 протокола. Общая сумма штрафов составила 866 тыс. рублей.

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