Иркутская область заняла 25 место в России в рейтинге счастья

Иркутская область заняла 25 место в рейтинге регионов России, вместе с названиями которых в марте 2018 года упоминается слово «счастье». Об этом 5 апреля сообщает компания «Медиалогия». Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.