Иркутская область заняла 25 место в России в рейтинге счастья
Иркутская область заняла 25 место в рейтинге регионов России, вместе с названиями которых в марте 2018 года упоминается слово «счастье».
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Иркутская область заняла 25 место в рейтинге регионов России, вместе с названиями которых в марте 2018 года упоминается слово «счастье».
Иркутская область заняла 25 место в рейтинге регионов России, вместе с названиями которых в марте 2018 года упоминается слово «счастье». Об этом 5 апреля сообщает компания «Медиалогия». Лидерами рейтинга стали Москва,
В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Было проанализировано более 2 млн сообщений соцмедиа.
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