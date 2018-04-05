В ночь музеев в Омске запустят экскурсионные шатлы

И Омск снова присоединиться к ней. С 18 часов вечера до часу ночи по городу будут ходить специальные автобусы — шатлы- которые будут перевозить омичей от одного музея к другому.

В автобусах любителей истории будут ждать экскурсоводы. Которые расскажут омичам о программе необычной акции. В любой момент гости могут выйти из автобуса и принять участие в выставках и лекциях, в концертах, квестах, мастер-классах и воркшопах.