В ночь музеев в Омске запустят экскурсионные шатлы
В ночь музеев в Омске запустят экскурсионные шатлы. Благодаря которым, любой желающий сможет побывать сразу в 11 музеях. 19 мая в России пройдет акция «Ночь музеев — лучшее время для чудес».
В ночь музеев в Омске запустят экскурсионные шатлы. Благодаря которым, любой желающий сможет побывать сразу в 11 музеях. 19 мая в России пройдет акция «Ночь музеев — лучшее время для чудес».
И Омск снова присоединиться к ней. С 18 часов вечера до часу ночи по городу будут ходить специальные автобусы — шатлы- которые будут перевозить омичей от одного музея к другому.
В автобусах любителей истории будут ждать экскурсоводы. Которые расскажут омичам о программе необычной акции. В любой момент гости могут выйти из автобуса и принять участие в выставках и лекциях, в концертах, квестах,
Все секреты организаторы пока не раскрывают. К акции присоединятся и все районные музеи. Билеты уже в продаже, приобрести их можно в Туристском информационном центре Омской области, в день проведения акции — получить билет будет уже невозможно.
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