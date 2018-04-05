Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Жена Алека Болдуина хочет стать матерью пятерых детей
Охранник "Зимней вишни" сделал заявление
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Певица Слава надела на съемки откровенное красное платье
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:52 (мск), источник: Вести - Омск

В ночь музеев в Омске запустят экскурсионные шатлы

В ночь музеев в Омске запустят экскурсионные шатлы. Благодаря которым, любой желающий сможет побывать сразу в 11 музеях. 19 мая в России пройдет акция «Ночь музеев — лучшее время для чудес».

И Омск снова присоединиться к ней. С 18 часов вечера до часу ночи по городу будут ходить специальные автобусы — шатлы- которые будут перевозить омичей от одного музея к другому.

В автобусах любителей истории будут ждать экскурсоводы. Которые расскажут омичам о программе необычной акции. В любой момент гости могут выйти из автобуса и принять участие в выставках и лекциях, в концертах, квестах, мастер-классах и воркшопах.

Все секреты организаторы пока не раскрывают. К акции присоединятся и все районные музеи. Билеты уже в продаже, приобрести их можно в Туристском информационном центре Омской области, в день проведения акции — получить билет будет уже невозможно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Рада призвала запретить строительство «Северного потока — 2»
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь