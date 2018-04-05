Светофор в центре Омска заработал в новом режиме

Омская мэрия сообщает о том, что специалисты внесли изменения в работу светофора на перекрестке улиц Фрунзе и Орджоникидзе. Как пояснили в горадминистрации, с помощью нововведений ускорили движение от метромоста до улицы Герцена.

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Как отметили в профильном департаменте, вмешались специалисты в утренний режим работы светофора, увеличив время горения зеленого сигнала для тех машин, что движутся со стороны метромоста в направлении улицы Герцена.

— Замеры показали, что время проезда метромоста до улицы Орджоникидзе сократилось с 10 до 2 минут, — подчеркнули в ведомстве.

После этого власти скорректировали утренний режим работы светофора на следующем по пути перекрестке — улиц Герцена и Фрунзе.