Светофор в центре Омска заработал в новом режиме
С помощью корректировок власти избавились от пробок на перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе.
С помощью корректировок власти избавились от пробок на перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе.
Омская мэрия сообщает о том, что специалисты внесли изменения в работу светофора на перекрестке улиц Фрунзе и Орджоникидзе. Как пояснили в горадминистрации, с помощью нововведений ускорили движение от метромоста до улицы Герцена.
Как отметили в профильном департаменте, вмешались специалисты в утренний режим работы светофора, увеличив время горения зеленого сигнала для тех машин, что движутся со стороны метромоста в направлении улицы Герцена.
— Замеры показали, что время проезда метромоста до улицы Орджоникидзе сократилось с 10 до 2 минут, — подчеркнули в ведомстве.
После этого власти скорректировали утренний режим работы светофора на следующем по пути перекрестке — улиц Герцена и Фрунзе.
— Указанные изменения привели к положительному эффекту: снизилась плотность автомобильных заторов, увеличилась пропускная способность улицы Фрунзе, — прокомментировали в мэрии. — Время проезда участка улицы Фрунзе от улицы Орджоникидзе до улицы Герцена сократилось с шести до двух минут.
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