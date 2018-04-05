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15:19 (мск), источник: Вести Сочи

Куличи по объявлению: в Сочи предлагают самый дорогой пасхальный хлеб

Популярный в России сервис интернет-объявлений провел исследование и выяснил, в каких городах страны продают самые дешевые и самые дорогие пасхальные куличи.

Источник: Вести Сочи

Объявления о продаже куличей начали появляться еще в начале марта, но 40% таких запросов пришлось на предпасхальную неделю. Тогда же в стране возросла и средняя стоимость куличей. С тех пор число объявлений выросло в 10 раз, а средняя цена — на 50%.

Самая высокая средняя цена за кулич оказалась в Сочи (500 рублей). Немного дешевле он стоит в Ярославле и Краснодаре (в среднем по 450 рублей за штуку). Самые низкие средние цены в Волгограде (109 рублей) и Челябинске (164 рубля). Вообще стоимость кулича доходит до 1000−1600 рублей.

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