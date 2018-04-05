Куличи по объявлению: в Сочи предлагают самый дорогой пасхальный хлеб

Объявления о продаже куличей начали появляться еще в начале марта, но 40% таких запросов пришлось на предпасхальную неделю. Тогда же в стране возросла и средняя стоимость куличей. С тех пор число объявлений выросло в 10 раз, а средняя цена — на 50%.