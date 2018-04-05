Зеков вывели на уборку столичных улиц
Группа заключенных тюрьмы «Прункул», вместе с работниками претуры кишиневского сектора Буюканы, провели уборку на Балканском шоссе. Зеки получили возможность почувствовать свободу сегодня, 5 апреля.
Группа заключенных тюрьмы «Прункул», вместе с работниками претуры кишиневского сектора Буюканы, провели уборку на Балканском шоссе. Зеки получили возможность почувствовать свободу сегодня, 5 апреля.
В число участников группы на добровольной основе вошли мужчины, которые отбывают наказание в тюрьме открытого типа или секторе ресоциализации.
«Мы рады, что можем предложить свою помощь в уборке города и побыть несколько часов на свободе», — сказали заключенные.
Представитель претуры сектора Буюканы Виктор Пунга поблагодарил руководство тюрьмы № 9 за желание сделать город чище. Эта акция стала частью партнерства местных властей и руководства размещенных на их территории пенитенциарных учреждений.
Организаторы считают, что подобные мероприятия помогают изменить взгляды и убеждения людей в отношении использования труда заключенных на благо общества.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.