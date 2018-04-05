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14:30 (мск), источник: Actualitati.md

Зеков вывели на уборку столичных улиц

Группа заключенных тюрьмы «Прункул», вместе с работниками претуры кишиневского сектора Буюканы, провели уборку на Балканском шоссе. Зеки получили возможность почувствовать свободу сегодня, 5 апреля.

Источник: Actualitati.md

В число участников группы на добровольной основе вошли мужчины, которые отбывают наказание в тюрьме открытого типа или секторе ресоциализации.

«Мы рады, что можем предложить свою помощь в уборке города и побыть несколько часов на свободе», — сказали заключенные.

Представитель претуры сектора Буюканы Виктор Пунга поблагодарил руководство тюрьмы № 9 за желание сделать город чище. Эта акция стала частью партнерства местных властей и руководства размещенных на их территории пенитенциарных учреждений.

Организаторы считают, что подобные мероприятия помогают изменить взгляды и убеждения людей в отношении использования труда заключенных на благо общества.

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