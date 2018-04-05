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14:54 (мск), источник: Sputnik

Россиян обяжут нести ответственность за приглашенных мигрантов

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязанности граждан, приглашающих иностранцев, принимать меры по обеспечению соблюдения ими заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik
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Ранее профильный комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект в первом чтении.

Законопроект предлагает установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, в которых предлагается установить ответственность юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.

Целью проекта является повышение эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории России, норм миграционного законодательства.

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