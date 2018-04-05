Россиян обяжут нести ответственность за приглашенных мигрантов

Законопроект предлагает установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, в которых предлагается установить ответственность юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.