Россиян обяжут нести ответственность за приглашенных мигрантов

Ранее профильный комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект в первом чтении.
Законопроект предлагает установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, в которых предлагается установить ответственность юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.
Целью проекта является повышение эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории России, норм миграционного законодательства.
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