Российские нейробиологи обнаружили вероятную причину шизофрении

Сотрудницы Научного центра психического здоровья (НЦПЗ, г. Москва) Наталья Коломеец и Наталия Уранова установили, что у больных шизофренией в одном из слоев префронтальной коры больших полушарий снижено число олигодендроцитов — вспомогательных клеток нервной ткани, обеспечивающих изоляцию нервных путей, по которым идут соответствующие сигналы. Научная статья опубликована в журнале European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Отечественные нейробиологи использовали в своей работе окрашивание срезов мозга уже погибших людей. У 17 посмертных доноров мозговой ткани стоял диагноз «хроническая шизофрения», а 22 были психически здоровы. В первую очередь исследователей интересовало состояние нервной ткани в коре больших полушарий. Работа именно этой функциональной части головного мозга, отвечающей за высшие психические функции, нарушается при шизофрении.

По всей видимости, анатомо-морфологические нарушения в случае шизофрении в первую очередь касаются нервных волокон, по которым сигналы от нейронов одного региона мозга передаются к другим. Силу и верное направление передачи сигналов в нервных волокнах обеспечивает вещество под названием миелин. Оно изолирует отростки одних клеток от других, не давая тем самым сигналу ослабнуть или передаться не на по тем волокнам. Миелин производят клетки особого типа — олигодендроциты. На их количество в различных участках коры больших полушарий авторы работы и обратили внимание в первую очередь.

Ученые особенно тщательно исследовали часть префронтальной коры — цитоархитектоническое поле 10 по Бродману. Отдельные цитоархитектонические поля отличаются формой, размерами и плотностью расположения нейронов в них, а также функциями. Поле 10 по Бродману расположено в префронтальной коре и у человека имеет гораздо большую площадь относительно других полей, чем у любых других приматов. Оно связано с рядом ассоциативных участков коры, каждый из которых анализирует взаимосвязи между данными, полученными с помощью различных органов чувств. Предыдущие исследования его функций показали, что работа поля 10 нужна в первую очередь для планирования действий, принятия решений на основе запомненной ранее информации и логических выкладок. Все это нарушено у больных шизофренией.

Тонкие срезы передней части коры больших полушарий, проходящие через цитоархитектоническое поле 10 по Бродману, окрасили так, чтобы тела нейронов и олигодендроцитов были хорошо видны, и оценили плотность расположения на этих срезах олигодендроцитов в слое 5 (практически на любом участке коры больших полушарий выделяют по 6 слоев, и префронтальная кора не исключение).

Нейроны этого слоя передают тормозные сигналы нервным клеткам других цитоархитектонических полей, а также имеют связи с подкорковыми структурами — базальными ганглиями и таламусом. Скорее всего, у больных шизофренией эти связи нарушены. Подсчет плотности расположения (а по ней можно определить приблизительное количество клеток) олигодендроцитов показал, что у шизофреников их на 32 процента меньше, чем у людей без психических заболеваний.

И у членов контрольной группы, и у больных шизофренией число олигодендроцитов в слое 5 цитоархитектонического поля 10 по Бродману с возрастом снижается. Тем не менее, у здоровых людей оно всегда выше, чем у их ровесников, страдающих шизофренией.