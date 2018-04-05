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14:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Оставшемуся без документов новосибирскому пенсионеру выдали паспорт

История пенсионера Дмитрия Иванова, о которой «Вести» рассказали накануне, сегодня получила продолжение.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, по драматическому стечению обстоятельств мужчина лишился всего имущества и документов, а его единственный родственник тяжело заболел. Безвозмездно помочь с ремонтом, предметами первой необходимости и пищей вызвались десятки соседей по микрорайону. Сегодня откликнулись и государственные структуры.

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