Оставшемуся без документов новосибирскому пенсионеру выдали паспорт
История пенсионера Дмитрия Иванова, о которой «Вести» рассказали накануне, сегодня получила продолжение.
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История пенсионера Дмитрия Иванова, о которой «Вести» рассказали накануне, сегодня получила продолжение.
Напомним, по драматическому стечению обстоятельств мужчина лишился всего имущества и документов, а его единственный родственник тяжело заболел. Безвозмездно помочь с ремонтом, предметами первой необходимости и пищей вызвались десятки соседей по микрорайону. Сегодня откликнулись и государственные структуры.
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