Жительница Миасса устроила эротические танцы на краю окна

Сегодня утром жители Миасса стали невольными зрителями экстремальных танцев. Женщина отплясывала, стоя на самом краю окна. Очевидцы засняли случившееся на камеру и выложили ролик в соцсеть.

Судя по записи, действие происходило на высоте как минимум третьего этажа. Танцующая встревожила пользователей «ВКонтакте». Комментирующие не одобрили поведения женщины, но порадовались, что все закончилось хорошо.