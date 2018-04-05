Жительница Миасса устроила эротические танцы на краю окна
МИАСС, 5 апреля, ФедералПресс. Женщина, отплясывающая на высоте, попала на видео.
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МИАСС, 5 апреля, ФедералПресс. Женщина, отплясывающая на высоте, попала на видео.
Сегодня утром жители Миасса стали невольными зрителями экстремальных танцев. Женщина отплясывала, стоя на самом краю окна. Очевидцы засняли случившееся на камеру и выложили ролик в соцсеть.
Судя по записи, действие происходило на высоте как минимум третьего этажа. Танцующая встревожила пользователей «ВКонтакте». Комментирующие не одобрили поведения женщины, но порадовались, что все закончилось хорошо.
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