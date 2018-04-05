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14:36 (мск), источник: Uralpress.ru

На Челябинскую область надвигается циклон: сильный снег с дождем

Предстоящей ночью и завтра днем, 6 апреля, в Челябинской области ожидается сильный снег с дождем, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололедные явления.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 47% 764 мм рт. ст. 4 м/с

По данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха по области не поднимется выше плюс пяти градусов. Ночью подморозит до минус 7 градусов.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояние и быть внимательнее на дорогах.

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