На Челябинскую область надвигается циклон: сильный снег с дождем

На Челябинскую область надвигается циклон: сильный снег с дождем

Предстоящей ночью и завтра днем, 6 апреля, в Челябинской области ожидается сильный снег с дождем, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололедные явления.