Казимиров пожаловался мэру Омска Фадиной на избиения уборщиков снега

Он привел примеры, когда жители частных домов избивают грейдеристов и трактористов, а также портят дорожную технику.
«Все жители частного сектора считают, что территория до дорог — это их территория. Они там ставят машины, размещают стройматериалы, хотя правила благоустройства это запрещают. Есть случаи нападений на водителей тракторов, грейдеров. В прошлом году на улице 20-й Линии вытащили мужчину из грейдера, побили его. На 2-й Производственной тоже такое было. В Ленинском округе этой зимой у грейдериста стекло разбили», — рассказал Фадиной Казимиров.
Градоначальница на это заявила, что необходимо совершенствовать коммуникацию с жителями частного сектора. Однако Казимиров заявил, что такая схема уже отлажена, однако конфликты все же случаются.
Стоит отметить, что инцидент с избиением грейдериста на 20-й Линии, о котором упомянул Владимир Казимиров, случился уже больше года назад — прошлой весной. Главный дорожник Омска уже неоднократно рассказывал об этом на пресс-конференциях.
Также добавим, что конфликты с уборщиками снега могут происходить по объективным со стороны жителей причинам. Например, они бороздой убранного снега могут загородить въезды во дворы, что возмущает жильцов.
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