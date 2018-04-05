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14:37 (мск), источник: СуперОмск

Казимиров пожаловался мэру Омска Фадиной на избиения уборщиков снега

В четверг, 5 апреля, во время выезда мэра Омска Оксаны Фадиной на Красноярский тракт директор Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров снова пожаловался на избиение своих подчиненных жителями частного сектора.

Он привел примеры, когда жители частных домов избивают грейдеристов и трактористов, а также портят дорожную технику.

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«Все жители частного сектора считают, что территория до дорог — это их территория. Они там ставят машины, размещают стройматериалы, хотя правила благоустройства это запрещают. Есть случаи нападений на водителей тракторов, грейдеров. В прошлом году на улице 20-й Линии вытащили мужчину из грейдера, побили его. На 2-й Производственной тоже такое было. В Ленинском округе этой зимой у грейдериста стекло разбили», — рассказал Фадиной Казимиров.

Градоначальница на это заявила, что необходимо совершенствовать коммуникацию с жителями частного сектора. Однако Казимиров заявил, что такая схема уже отлажена, однако конфликты все же случаются.

Стоит отметить, что инцидент с избиением грейдериста на 20-й Линии, о котором упомянул Владимир Казимиров, случился уже больше года назад — прошлой весной. Главный дорожник Омска уже неоднократно рассказывал об этом на пресс-конференциях.

Также добавим, что конфликты с уборщиками снега могут происходить по объективным со стороны жителей причинам. Например, они бороздой убранного снега могут загородить въезды во дворы, что возмущает жильцов.

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