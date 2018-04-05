Михайловская набережная в Новосибирске не подошла для фан-зоны футбольного чемпионата

В Новосибирске городские и региональные власти готовят альтернативные площадки для организации массового просмотра матчей чемпионата мира по футболу-2018. Территория Михайловской набережной в качестве места размещения фан-зоны больше не рассматривается.

«В связи с тем, что в рамках федерального проекта проводятся работы по благоустройству Михайловской набережной, организация зон публичного просмотра матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 не представляется возможной. Кроме того, при организации зон публичного просмотра необходимо выполнить ряд требований антитеррористической защищенности и безопасности. Данные мероприятия возможно провести только после окончания реконструкции Михайловской набережной», — сообщили Sibnovosti.ru в городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики.

На набережной планируется проведение только «культурно-массовых мероприятий, посвященных открытию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», уточнили в мэрии.

Городские власти предложили организовать фан-зону на территории спорткомплекса «Заря» в Ленинском районе или в ледовом дворце спорта (ЛДС) «Сибирь». Как сообщили в областном департаменте спорта, в организационный комитет FIFA уже отправлена официальная заявка на получение лицензии на право показа матчей чемпионата мира на открытой площадке. По информации Sibnovosti.ru, в качестве места организации трансляции в ней указан ЛДС «Сибирь».