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14:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»

Власти Петербурга не перестают бороться с сосульками даже с приходом весны — до декабря 337 домов с потенциально опасными крышами отремонтируют по технологии «холодный чердак», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Обустройство «холодных чердаков» в текущем году проведут в 337 домах с жесткими кровлями.

Всего же работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков проведут в 2075 домах, сообщили в жилищном кабинете.

Проверить данную технологию на практике можно будет уже только следующей зимой.

Адресные программы, сформированные администрациями, будут размещены на сайтах администраций районов Санкт-Петербурга, управляющих организаций и Жилищного комитета.

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