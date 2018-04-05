В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»

Обустройство «холодных чердаков» в текущем году проведут в 337 домах с жесткими кровлями.

Всего же работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков проведут в 2075 домах, сообщили в жилищном кабинете.

Проверить данную технологию на практике можно будет уже только следующей зимой.