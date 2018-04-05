В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»
Власти Петербурга не перестают бороться с сосульками даже с приходом весны — до декабря 337 домов с потенциально опасными крышами отремонтируют по технологии «холодный чердак», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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