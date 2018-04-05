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14:31 (мск), источник: Калининград.Ru

В пятницу в Калининградской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с

Утром местами пройдёт небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 47% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Калининград.Ru

В пятницу, 6 апреля, в Калининградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По сведениям метеорологов, утром местами пройдёт небольшой дождь. Скорость ветра составит 5−10 м/с, днём порывы будут достигать 12−17 м/с.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха +5… +9ºC. Видимость составит четыре-шесть километров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

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