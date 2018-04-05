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14:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самая грустная собака в мире (фото)

Осторожно, вам непременно захочется ее обнять.

Источник: 2011hiteacher0/СС0

Английский бульдог из Германии по имени Madame Eyebrows (Мадам Брови) обладает уникальным окрасом — над ее глазами расположены два идентичных темных пятна, которые очень напоминают брови. Благодаря такому эффекту, собака постоянно выглядит крайне печальной и несчастной.

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Но на самом деле это не так. По словам хозяйки бульдога Янины, Мадам очень веселая и игривая собака. Она обожает целоваться, носиться с игрушками и вилять хвостом.

Жаль, что ее характер не возможно передать на фото. Но, с другой стороны, именно печальный вид Мадам Брови принес ей мировую славу звезды Instagram. Уже сейчас на ее аккаунт подписаны более 26 тысяч человек.

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