Как выглядит самая грустная собака в мире (фото)
Осторожно, вам непременно захочется ее обнять.
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Осторожно, вам непременно захочется ее обнять.
Английский бульдог из Германии по имени Madame Eyebrows (Мадам Брови) обладает уникальным окрасом — над ее глазами расположены два идентичных темных пятна, которые очень напоминают брови. Благодаря такому эффекту, собака постоянно выглядит крайне печальной и несчастной.
Но на самом деле это не так. По словам хозяйки бульдога Янины, Мадам очень веселая и игривая собака. Она обожает целоваться, носиться с игрушками и вилять хвостом.
Жаль, что ее характер не возможно передать на фото. Но, с другой стороны, именно печальный вид Мадам Брови принес ей мировую славу звезды Instagram. Уже сейчас на ее аккаунт подписаны более 26 тысяч человек.
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