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14:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Студенты НГТУ, чьи специальности не прошли аккредитацию, переводятся в другие вузы

Студенты НГТУ, чьи специальности не прошли аккредитацию, окончательно определились, где будут учиться дальше — их готовы принять вузы Барнаула, Томска, Омска, Санкт-Петербурга и Сочи. Как в этой ситуации парням сохранить отсрочку от армии и можно ли будет вернуться на «родную» специальность через год?

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Дурных, корреспондент: «На доске объявлений юридического факультета по-прежнему висит старое свидетельство о государственной аккредитации. Новое не появится здесь еще как минимум год. Занятия остановлены, в аудиториях пусто. Студенты приходят в деканат, чтобы ознакомиться со списком об отчислении».

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Почти 700 человек. Если на других факультетах пострадали лишь некоторые специальности, то юрфак не аккредитовали полностью — бакалавры, магистры, аспиранты, чтобы получить диплом гособразца, переводятся в другие вузы. Часть одногруппников Даши перешли в РАНХиГС и филиал ТГУ, большинство — в СГУПС.

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Дарья Ипатова, бывшая студентка юридического факультета НГТУ: «Расписания еще нет, но нам говорили, что мы будем учиться по нашей программе, для нас открыли отдельную специальность и ничего не изменится».

Отдельный разговор — с парнями.

Рауф Рамазанов, бывший студент юридического факультета НГТУ: «Больше всего мы обсуждали отсрочку от армии. Многие волновались относительно того, заберут ли нас, но университет решил все эти проблемы».

Для тех, кто самостоятельно занимается переводом, руководство НГТУ и областной военкомат напоминают — чтобы не попасть под призыв, нужно соблюдать правила.

Сергей Брованов, проректор по учебной работе НГТУ: «Закон предусматривает сохранение отсрочки при переводе студента с одного уровня на тот же уровень — то есть бакалавр-бакалавр, специалитет-специалитет. Если же при переводе уровень меняется, то здесь отсрочка уже не действует».

А вот гуманитарии большей частью сменили не вуз, а специальность: журналисты перешли на филологию, специалисты по рекламе и связям с общественностью — на социологию. Возможность вернуться будет, обещает декан.

Марк Ромм, декан факультета гуманитарного образования НГТУ: «Когда мы завершим-таки процедуру государственной аккредитации, у них останется возможность для обратного перевода. Если ребятам больше понравится обучаться на тех профилях, что мы им предложили — социологии или филологии, — то ради бога, здесь тоже без насилия».

Переаккредитация вуза будет следующей весной. Пока же набор на все специальности, лишенные свидетельств, приостановили.

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