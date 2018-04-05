Студенты НГТУ, чьи специальности не прошли аккредитацию, переводятся в другие вузы
Студенты НГТУ, чьи специальности не прошли аккредитацию, окончательно определились, где будут учиться дальше — их готовы принять вузы Барнаула, Томска, Омска,
Студенты НГТУ, чьи специальности не прошли аккредитацию, окончательно определились, где будут учиться дальше — их готовы принять вузы Барнаула, Томска, Омска,
Ольга Дурных, корреспондент: «На доске объявлений юридического факультета
Почти 700 человек. Если на других факультетах пострадали лишь некоторые специальности, то юрфак не аккредитовали полностью — бакалавры, магистры, аспиранты, чтобы получить диплом гособразца, переводятся в другие вузы. Часть одногруппников Даши перешли в РАНХиГС и филиал ТГУ, большинство — в СГУПС.
Дарья Ипатова, бывшая студентка юридического факультета НГТУ: «Расписания еще нет, но нам говорили, что мы будем учиться по нашей программе, для нас открыли отдельную специальность и ничего не изменится».
Отдельный разговор — с парнями.
Рауф Рамазанов, бывший студент юридического факультета НГТУ: «Больше всего мы обсуждали отсрочку от армии. Многие волновались относительно того, заберут ли нас, но университет решил все эти проблемы».
Для тех, кто самостоятельно занимается переводом, руководство НГТУ и областной военкомат напоминают — чтобы не попасть под призыв, нужно соблюдать правила.
Сергей Брованов, проректор по учебной работе НГТУ: «Закон предусматривает сохранение отсрочки при переводе студента с одного уровня на тот же уровень — то есть
А вот гуманитарии большей частью сменили не вуз, а специальность: журналисты перешли на филологию, специалисты по рекламе и связям с общественностью — на социологию. Возможность вернуться будет, обещает декан.
Марк Ромм, декан факультета гуманитарного образования НГТУ: «Когда мы
Переаккредитация вуза будет следующей весной. Пока же набор на все специальности, лишенные свидетельств, приостановили.
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