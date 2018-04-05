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14:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Метшин предложил создать рабочую группу по обсуждению строительства мусоросжигательного завода

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать рабочую группу по строительству в городе мусоросжигательного завода. Об этом он заявил на встрече с инициативной группой жителей ЖК «Салават Купере» и поселка Осиново.

Недавно стало известно, что МСЗ планируют построить в Осиново.

По мнению мэра, необходимо собрать группу из жителей близлежащих территорий, активистов, депутатов и журналистов и совершить визит в подобные заводы в Европе — в Дании, Швеции, Швейцарии и т. д.Предварительно Метшин предложил замерить экологические показатели на территории будущего завода и сравнить их с показателями в Европе. На это потребуется много средств, но их обязательно найдут, заверил Метшин.

Он отметил, что в Казани под свалками уже 115 га земли, через 20 лет это число вырастет до 200 га.

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