Метшин предложил создать рабочую группу по обсуждению строительства мусоросжигательного завода

По мнению мэра, необходимо собрать группу из жителей близлежащих территорий, активистов, депутатов и журналистов и совершить визит в подобные заводы в Европе — в Дании, Швеции, Швейцарии и т. д. Предварительно Метшин предложил замерить экологические показатели на территории будущего завода и сравнить их с показателями в Европе. На это потребуется много средств, но их обязательно найдут, заверил Метшин.