Метшин предложил создать рабочую группу по обсуждению строительства мусоросжигательного завода
(Казань, 5 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать рабочую группу по строительству в городе мусоросжигательного завода. Об этом он заявил на встрече с инициативной группой жителей ЖК «Салават Купере» и поселка Осиново.
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