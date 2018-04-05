С понедельника 9 апреля в Петербурге начнут мыть фасады домов
Всего планируется отмыть полностью 700 лицевых стен.
Всего планируется отмыть полностью 700 лицевых стен.
Апрель в Петербурге объявлен месяцем благоустройства. С 1 и по 30 число город будет готовиться к предстоящим международным мероприятиям — чиститься, мыться, ремонтироваться. С 9 апреля начнут мыть фасады вдоль главных улиц.
Как сообщили в Жилищном комитете, всего в соответствии с адресными программами в городе полностью промоют более 700 лицевых фасадов и 4689 фасадов на уровне первого этажа.
— Управляющие компании должны провести работы по простукиванию штукатурного слоя на фасадах и консервацию. Это нужно, чтобы избежать случаев отслоения лепнины и обеспечить безопасность граждан, — отметил председатель Жилищного комитета Валерий Шиян.
Кроме того, начнут и реставрацию. По информации информагентства Nation News, ремонтировать фасады зданий в этом году будут целыми улицами. На эти работы город уже выделил три миллиарда рублей. Обещают, что до осени в Петербурге отреставрируют более 500 фасадов.
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