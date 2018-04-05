С понедельника 9 апреля в Петербурге начнут мыть фасады домов

Апрель в Петербурге объявлен месяцем благоустройства. С 1 и по 30 число город будет готовиться к предстоящим международным мероприятиям — чиститься, мыться, ремонтироваться. С 9 апреля начнут мыть фасады вдоль главных улиц.

Как сообщили в Жилищном комитете, всего в соответствии с адресными программами в городе полностью промоют более 700 лицевых фасадов и 4689 фасадов на уровне первого этажа.

— Управляющие компании должны провести работы по простукиванию штукатурного слоя на фасадах и консервацию. Это нужно, чтобы избежать случаев отслоения лепнины и обеспечить безопасность граждан, — отметил председатель Жилищного комитета Валерий Шиян.