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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

С понедельника 9 апреля в Петербурге начнут мыть фасады домов

Всего планируется отмыть полностью 700 лицевых стен.

Апрель в Петербурге объявлен месяцем благоустройства. С 1 и по 30 число город будет готовиться к предстоящим международным мероприятиям — чиститься, мыться, ремонтироваться. С 9 апреля начнут мыть фасады вдоль главных улиц.

Как сообщили в Жилищном комитете, всего в соответствии с адресными программами в городе полностью промоют более 700 лицевых фасадов и 4689 фасадов на уровне первого этажа.

— Управляющие компании должны провести работы по простукиванию штукатурного слоя на фасадах и консервацию. Это нужно, чтобы избежать случаев отслоения лепнины и обеспечить безопасность граждан, — отметил председатель Жилищного комитета Валерий Шиян.

Кроме того, начнут и реставрацию. По информации информагентства Nation News, ремонтировать фасады зданий в этом году будут целыми улицами. На эти работы город уже выделил три миллиарда рублей. Обещают, что до осени в Петербурге отреставрируют более 500 фасадов.

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