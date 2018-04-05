В Калининграде после скандала с вырубкой деревьев из мэрии уволены два сотрудника

В мэрии эту информации подтвердили, но уточнять, с чем это связано, не стали.
«Ответственными за уничтожение зеленых насаждений оказались сотрудницы, принятые на работу менее полугода назад, — рассказала Королёва. — Два месяца борьбы общественности в защиту деревьев, два месяца работы природоохранной прокуратуры, завершились выхлопом: уволены две сотрудницы МКУ “Калининградская служба заказчика”, подведомственного учреждения комитета городского хозяйства администрации ГО “Город Калининград”. Под остальными ответственными за городские зеленые насаждения даже кресла не пошатнулись».
В пресс-службе мэрии заявили, что два сотрудника МКУ «Калининградская служба заказчика» уволились «по собственному желанию». Уточнять причины в администрации не стали.
Напомним, в марте 2018 года общественники пожаловались, что вырубка зеленых насаждений в областном центре продолжается, несмотря на объявленный властями мораторий. В конце марта губернатор Антон Алиханов поручил минприроды проверить, как в областном центре выполняется мораторий.
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