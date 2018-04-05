Раскопки на трассе «Таврида»: археологи находят предметы времен войны

Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя археологической экспедиции на трассе «Таврида», кандидат исторических наук Ирина Рукавичникова.
«На каждом объекте мы встречаемся с находками Великой Отечественной войны. Сегодня мы обнаружили останки русского моряка в кителе с патронами», — сказала она, отметив, что археологи координируют свою работу с крымской ассоциацией поисковых движений.
По словам научного сотрудника, всего на седьмом участке планируется исследовать семь поселений, около 10 курганов и несколько хуторов. Работы на некоторых объектах уже завершены.
«В основном находим керамику времен Античности, римского периода — I века до н. э. и I—III вв.еков н. э.: амфоры, глиняную посуду, монеты, браслеты. Также находим керамику варварского населения, которое связывают с таврами», — подчеркивает археолог.
Рукавичникова говорит, что до строительства трассы «Таврида» эти земли практически не изучались. «Самые интересные поселения только начинают разрабатываться, поэтому, я думаю, самые значимые находки еще впереди», — сказала она.
Все артефакты археологи обещают передать музею-заповеднику «Херсонес Таврический».
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