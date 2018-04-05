Раскопки на трассе «Таврида»: археологи находят предметы времен войны

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя археологической экспедиции на трассе «Таврида», кандидат исторических наук Ирина Рукавичникова.

«На каждом объекте мы встречаемся с находками Великой Отечественной войны. Сегодня мы обнаружили останки русского моряка в кителе с патронами», — сказала она, отметив, что археологи координируют свою работу с крымской ассоциацией поисковых движений.

По словам научного сотрудника, всего на седьмом участке планируется исследовать семь поселений, около 10 курганов и несколько хуторов. Работы на некоторых объектах уже завершены.

«В основном находим керамику времен Античности, римского периода — I века до н. э. и I—III вв. еков н. э.: амфоры, глиняную посуду, монеты, браслеты. Также находим керамику варварского населения, которое связывают с таврами», — подчеркивает археолог.

Рукавичникова говорит, что до строительства трассы «Таврида» эти земли практически не изучались. «Самые интересные поселения только начинают разрабатываться, поэтому, я думаю, самые значимые находки еще впереди», — сказала она.